Нападник збірної Італії: Якщо хтось кине в мене банан на Євро, я його вб'ю

Про це повідомляє "Сегодня".

"Я не потерплю расизму у жодному вигляді, це неприйнятно. Якщо хтось кине в мене банан на вулиці, я сяду у в`язницю, оскільки вб`ю їх", - заявив 21-річний форвард.

Перед початком молодіжного чемпіонату Європи-2009 в Балотеллі кинули банан в одному з римських барів.

"На щастя, поліція приїхала швидко, оскільки, клянусь, я б побив їх, я б їх знищив. Сподіваюся, цього більше ніколи не повториться. Подивимося, що відбудеться на Євро. Я розраховую, що проблем не виникне", - підкреслив італієць ганського походження, який не раз страждав від расистських витівок фанатів.

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Матчі збірної Італії у груповому раунді Євро-2012 проти команд Іспанії, Хорватії та Ірландії пройдуть в Гданську і Познані.

Як повідомляли ЗМІ, кілька днів тому екс-захисник збірної Англії Сол Кемпбелл рекомендував уболівальникам відмовитися від поїздки на Євро-2012, оскільки в Польщі і в Україні вони ризикують піддатися насильству, образам на грунті расизму і "повернутися додому в трунах".