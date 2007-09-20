Дем’яненко привітав ”Рому” із заслуженою перемогою

Тренер київських динамівців Анатолій Дем’яненко вважає, що перемога Роми була заслуженою. Фрагменти післяматчевої конференції:

- Чи не було вам соромно сьогодні за гру вашої команди? Адже "Динамо" не створило абсолютно нічого, за рахунок чого можна було б хоч би розраховувати не позитивний результат. Чому так відбулося?

- Звичайно, сьогодні ми зіграли неважно. "Рома" перемогла абсолютно заслужено. Римляни володіли перевагою і начисто нас переграли. Розбиратимемося. Створилося враження, що хлопці на гру вийшли в скутому стані, боялися суперника. А припускатися таких помилок в центрі поля - просто неприпустимо.

- Сьогоднішній результат - більше заслуга "Роми" чи настільки слабо зіграло "Динамо"?

- "Рома" грала чудово. Можу лише привітати нашого суперника із заслуженою перемогою. Ми і до гри знали, що "Рома" - дуже сильна команда, яка не дарма лідирує в чемпіонаті Італії. Команда зараз на ходу, при цьому в складі у "Роми" зібрані футболісти з дуже високим рівнем індивідуальної майстерності.

- Може варто було раніше провести заміни?

- Не думаю, що це щось кардинально змінило б. Так, замінами я намагався підсилити нашу гру, але набагато більш значущу роль грає рівень індивідуальної майстерності кожного гравця.

Динамо Киев от Шурика