Молодь розмальовує каналізаційні люки

Як передає кореспондент УНІАН, також вони подекуди малюють на всю величину люка футбольний м’яч. Попередньо свої наміри молоді люди узгодили з міською радою.

«Завдяки цим малюнкам у Тернополі уже почне панувати атмосфера чемпіонату Європи з футболу, якою невдовзі буде жити вся Україна. І ми сподіваємось, що кольорові люки на відміну від звичайних підніматимуть настрій перехожим», – зазначив представник молодіжної організації «Файне місто» Дмитро Андрощук.

Він принагідно висловив вдячність голові обласної ради Олексію Кайді, який надав кошти на закупівлю фарби.

Сьогодні члени організації «Файне місто» розмалювали люки в центрі міста, загалом вони планують розмалювати люки на всіх масивах Тернополя.