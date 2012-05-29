Туск відповів британському телебаченню на звинувачення у расизмі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний у безпечному проведенні фіналу чемпіонату Європи з футболу у польських містах-організаторах турніру, котрий на початку літа поляки прийматимуть спільно з українцями.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Д.Туск сказав у вівторок, коментуючи матеріал британського телебачення BBC, в якому рекомендовано утриматися від поїздки на Євро-2012.

Д.Туск, слова якого наводять польські медіа, відзначив, що кожного року до Польщі приїжджають близько 100 тисяч туристів з Великобританії.

Він зазначив, що головним чином, це молоді люди, котрі, за його словами, ніколи не стикалися із жодними расовими проблемами під час свого перебування у польських містах.

«У нас ніколи не було, підкреслюю – ніколи - не було жодного «расового інциденту, про який би повідомляв турист із Великобританії», - сказав глава уряду.

Д.Туск заявив, що расизм не є характерним для поляків.

«Наша відома польська гостинність під час Євро-2012 буде гостинністю, яка справить враження на усіх без винятку, з абсолютною впевненістю можна сказати, що нікому, хто приїде до Польщі, не буде загрожувати жодним чином якийсь «расистський інцидент», - сказав польський прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ Польщі направило сьогодні запит до ВВС, в якому домагається спростування озвученої вчора в ефірі інформації про нібито небезпеку у Польщі під час Євро-2012.

Довідка УНІАН. Журналіст BBC у спеціальному підготовленому близько півгодинному репортажі присвяченому Євро-2012, названому «стадіони ненависті», показав співорганізаторів цьогорічного турніру - поляків з українцями - антисемітами та расистами.

Колишній футболіст збірної Англії Сол Кемпбелл, котрий виступив у сюжеті, закликає англійців не їхати на Євро 2012, бо «можна повернутися у труні».

МЗС України назвало безпідставними формулювання подібних тез та заявило про дискредитацію українців напередодні турніру.