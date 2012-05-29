У МЗС вважають, що Бі-бі-сі має вибачитися перед українцями за сюжет про расизм

Про це, як передає Українська правда, він сказав в ефірі 5 каналу, коментуючи кадри, зроблені Бі-бі-сі на території України й Польщі, на яких видно, як уболівальники з появою на полі чорношкірих гравців видавали звуки, схожі на крик мавпи.

"Я вважаю, що Бі-бі-сі має вибачитися за цей фільм. Я раніше бачив такий монтаж лише на деяких російських каналах. Так раніше зображували в Росії УНА-УНСО. Вихоплювали окремі кадри і казали: "Це країна фашизму", - заявив Волошин.

Він також додав, що британська сторона офіційно не висувала Україні жодних претензій щодо расистських проявів українських фанатів.

"Я нещодавно спілкувався з радником-посланником Британського посольства з приводу футболу. Мова йшла, навпаки, про те, як убезпечити українців від британських фанів, які є найагресивніші, найбільш нетолерантні і расистськи налаштовані з усіх фанів у Європі", - сказав він.

На думку представника МЗС, ЗМІ шукають "гарячі теми" напередодні Євро-2012.

"Легко зобразити поляків, як сантехніків, які приїдуть і захоплять усі робочі місця. Іде велика боротьба всередині УЄФА. Платіні і частина інших функціонерів вибороли право для Східної Європи проводити чемпіонат. Найбагатші клуби, значна частина яких – британські – вважають, що футбол має обмежитися Західною Європою. Нащо їхати до цих дикунів?",- обурився він.