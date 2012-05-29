У МЗС вважають, що Бі-бі-сі має вибачитися перед українцями за сюжет про расизм
Директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин заявляє, що британська телекомпанія Бі-бі-сі має вибачитися перед українцями за сюжет про расизм.
|Олег Волошин розповів, що думає про фільм Бі-бі-сі
Про це, як передає Українська правда, він сказав в ефірі 5 каналу, коментуючи кадри, зроблені Бі-бі-сі на території України й Польщі, на яких видно, як уболівальники з появою на полі чорношкірих гравців видавали звуки, схожі на крик мавпи.
"Я вважаю, що Бі-бі-сі має вибачитися за цей фільм. Я раніше бачив такий монтаж лише на деяких російських каналах. Так раніше зображували в Росії УНА-УНСО. Вихоплювали окремі кадри і казали: "Це країна фашизму", - заявив Волошин.
Він також додав, що британська сторона офіційно не висувала Україні жодних претензій щодо расистських проявів українських фанатів.
"Я нещодавно спілкувався з радником-посланником Британського посольства з приводу футболу. Мова йшла, навпаки, про те, як убезпечити українців від британських фанів, які є найагресивніші, найбільш нетолерантні і расистськи налаштовані з усіх фанів у Європі", - сказав він.
На думку представника МЗС, ЗМІ шукають "гарячі теми" напередодні Євро-2012.
"Легко зобразити поляків, як сантехніків, які приїдуть і захоплять усі робочі місця. Іде велика боротьба всередині УЄФА. Платіні і частина інших функціонерів вибороли право для Східної Європи проводити чемпіонат. Найбагатші клуби, значна частина яких – британські – вважають, що футбол має обмежитися Західною Європою. Нащо їхати до цих дикунів?",- обурився він.