МОК не перевірятиме Бубку через квитковий скандал, бо довіряє

Спеціальна комісія Національного комітету України опитує визначених нею людей у процесі розслідування звинувачень на адресу генерального секретаря НОК України Володимира Геращенка у спробі перепродажу квитків на літні Олімпійські ігри 2012 в Лондоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив президент НОК України Сергій Бубка.

Відповідаючи на питання УНІАН, чи є вже попередні результати роботи комісії, С.Бубка сказав, що вона тільки-но «приступила до роботи, йде процес заслуховування тих людей, яких потрібно їм опитати».

С.Бубка повідомив, що спецкомісія звернулася до телерадіокомпанії Бі-Бі-Сі, щоб вони надали матеріали, які свідчать про можливі зловживання з боку чиновника НОК.

За його словами, Бі-Бі-Сі надало два репортажі, які вийшли на каналі, з решти матеріалів вони сказала, що їх юристи працюють і пообіцяли проінформувати НОК про результати на цьому тижні.

Також С.Бубка повідомив, що НОК України написав лист до Організаційного комітету Лондонських олімпійських ігор, в якому повідомив, що у разі бажання оргкомітету надати свого представника для участі в процесі розслідування - НОК відкритий для таких дій.

Також С.Бубка повідомив, що провів сьогодні телефонну розмову з президентом Міжнародного олімпійського комітету Жаком Рогге, під час якої проінформував його щодо всіх кроків, які робить український олімпійський комітет.

С.Бубка зазначив, що МОК не має наміру надсилати до України свого представника для участі в розслідуванні, «він (Ж.Рогге - УНІАН) довіряє НОК, мені особисто, це наша внутрішня справа, ми маємо самі провести цю роботу».

Також С.Бубка повідомив, що український НОК не призначатиме виконуючого обов`язки генерального секретаря, за його словами, відставку В.Геращенка має затвердити виконком, після чого має бути скликана позачергова генеральна асамблея.

Як повідомляв УНІАН, британська телерадіокомпанія Бі-Бі-Сі за результатами свого розслідування заявила, що генсек НОК України пропонував продати квитки на літню Олімпіаду в Лондоні на суму в кілька тисяч фунтів.

У Великій Британії продаж квитків на Олімпійські ігри на "чорному" ринку є кримінальним злочином, за який передбачено штраф. Крім того, такі спекуляції заборонені й правилами Міжнародного олімпійського комітету.

Сам В.Геращенко стверджує, що нічого протиправного не вчиняв.