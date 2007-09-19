Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА
23:38, 19 вересня 2007Спорт
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...А турки в італійців виграли
Закінчилися сьогоднішні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА
E Рейнджерс - Штутгарт 2:1 (Адам 62, Даршевіль 75, пен. - Гомес 56)
E Барселона - Ліон 3:0 (Мессі 82, Анрі 90+1 - Клер 21, автогол)
F Рома - Динамо (Київ) 2:0 (Перротта 9, Тотті 70)
F Спортінг - МЮ 0:1 (К.Роналду 62)
G ПСВ - ЦСКА 2:1 (Лазович 59, Перес 80 - Вагнер Лав 89)
G Фенербахче - Інтер 1:0 (Дейвід 43)
H Арсенал - Севілья 3:0 (Фабрегас 27, ван Персі 59, Едуардо 90+2)
H Славія - Стяуа 2:1 (Шенкержик 13, Беле 63 - Д.Гоян 33)
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