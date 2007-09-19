Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА

...А турки в італійців виграли

Закінчилися сьогоднішні матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА E Рейнджерс - Штутгарт 2:1 (Адам 62, Даршевіль 75, пен. - Гомес 56) E Барселона - Ліон 3:0 (Мессі 82, Анрі 90+1 - Клер 21, автогол) F Рома - Динамо (Київ) 2:0 (Перротта 9, Тотті 70) F Спортінг - МЮ 0:1 (К.Роналду 62) G ПСВ - ЦСКА 2:1 (Лазович 59, Перес 80 - Вагнер Лав 89) G Фенербахче - Інтер 1:0 (Дейвід 43) H Арсенал - Севілья 3:0 (Фабрегас 27, ван Персі 59, Едуардо 90+2) H Славія - Стяуа 2:1 (Шенкержик 13, Беле 63 - Д.Гоян 33)

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