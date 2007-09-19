Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА (1-й тайм)

Закінчилися перші тайми

Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА E Рейнджерс - Штутгарт 0:0 E Барселона - Ліон 1:0 (Клер 21, автогол) F Рома - Динамо (Київ) 1:0 (Перротта 9) F Спортінг - МЮ 0:0 G ПСВ - ЦСКА 0:0 G Фенербахче - Інтер 1:0 (Дейвід 43) H Арсенал - Севілья 1:0 (Фабрегас 27) H Славія - Стяуа 1:1 (Шенкержик 13 - Д.Гоян 33)

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