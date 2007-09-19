Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА (1-й тайм)

22:33, 19 вересня 2007
Спорт
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Закінчилися перші тайми

Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА

E Рейнджерс - Штутгарт 0:0

E Барселона - Ліон 1:0 (Клер 21, автогол)

F Рома - Динамо (Київ) 1:0 (Перротта 9)

F Спортінг - МЮ 0:0

G ПСВ - ЦСКА 0:0

G Фенербахче - Інтер 1:0 (Дейвід 43)

H Арсенал - Севілья 1:0 (Фабрегас 27)

H Славія - Стяуа 1:1 (Шенкержик 13 - Д.Гоян 33)

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