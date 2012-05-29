Блохін оприлюднив заявку на Євро-2012

У вівторок, 29 травня, головний тренер національної збірної України з футболу Олег Блохін оприлюднив список із 23-х гравців, які склали остаточну заявку на Євро-2012.

Як зазначають у ФФУ, в п’ятницю австрійський збір у складі синьо-жовтих розпочали 26 виконавців, троє із яких мали вирушити додому після понеділкової товариської гри з естонцями. У підсумку тренерський штаб зробив нелегкий вибір, і сьогодні о 13.20 із Мюнхена до Києва вилетіли воротар Олександр Бандура, захисник Віталій Мандзюк і хавбек Тарас Степаненко. Тим часом офіційний заявочний список збірної (із постійними номерами) був надісланий в УЄФА.

Склад збірної України

Воротарі: 23.Олександр Горяїнов («Металіст» Харків), 1.Максим Коваль («Динамо» Київ), 12.Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк),.

Захисники:21.Богдан Бутко («Іллічівець», Маріуполь), 5.Олександр Кучер, 20.Ярослав Ракицький, 13.В’ячеслав Шевчук (усі − «Шахтар»), 17.Тарас Михалик, 3.Євген Хачеріді (обидва − «Динамо»), 2.Євген Селін («Ворскла» Полтава).

Півзахисники:8.Олександр Алієв, 6.Денис Гармаш, 9.Олег Гусєв, 11.Андрій Ярмоленко (усі − «Динамо» ), 19.Євген Коноплянка, 14.Руслан Ротань (обидва − «Дніпро»), 18.Сергій Назаренко («Таврія», Сімферополь), 4.Анатолій Тимощук («Баварія» Мюнхен, Німеччина).

Нападники:10.Андрій Воронін («Динамо» Москва, Росія), 22.Марко Девич, 16.Євген Селезньов (обидва − «Шахтар»), 15.Артем Мілевський, 7.Андрій Шевченко (обидва − «Динамо»).

ФФУ нагадує, що наступний контрольний матч українська команда проведе у п’ятницю, 1 червня, проти австрійців. Початок − о 21.30. Пряма трансляція − на телеканалі «Інтер».