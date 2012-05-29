У львівську фан-зону не пускатимуть п'яних і дітей

Загальна площа офіційної фан-зони становитиме 30 375 кв м. На її території будуть торговельні намети з продуктами харчування та напоями, VIP-сектор, сцена та екрани, санітарна зона, площа для вболівальників, місця для людей з обмеженими фізичними можливостями, повідомляє ZIK.ua.

Загальна місткість фан-зони розрахована на майже 27 тисяч осіб, а функціонуватиме вона у період із 7 червня по 1 липня 2012 року.

Вся територія офіційної фан-зони обмежується огорожею. Вхід на територію фан-зони забезпечуватимуть три основні входи, які обладнанні «тунельною системою», камерами схову, металошукачами, системою підрахунку вболівальників (обчислювачами кількості відвідувачів), інформаційним табло з інформацією щодо наповнення та планування фан-зони.

Кожний відвідувач повинен пройти контроль та перевірку на наявність заборонених речей.

Прохід на територію фан-зони забороняється відвідувачам, які:

- Перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

- Порушують правила у частині пронесення на територію фан-зони відповідних предметів або речовин.

- Відмовляються від огляду працівниками служби охорони, який проводиться у встановленому законодавством та цими Правилами порядку.

- Не досягли 14-річного віку і перебувають без супроводу дорослого.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Києві почали монтування офіційної фан-зони до Євро-2012.