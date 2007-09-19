Україна погодилася взяти участь в Олімпійських Іграх у Пекіні

Сьогодні під час засідання виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України було офіційно прийнято запрошення Міжнародного олімпійського комітету взяти участь в Іграх XXIX Олімпіади 2008 року в Пекіні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, відповідний сертифікат, який найближчим часом буде відправлений до МОК, підписав президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА.

Зазначимо, що за 324 дні до початку Ігор-2008 в активі українських спортсменів 112 олімпійських ліцензій. Як зазначив С.БУБКА, питання підготовки до Олімпіади-2008 під опікою Оргкомітету, очолюваного прем’єр-міністром України, а також під контролем Експертної ради та Штабу олімпійської підготовки.

Президент НОК наголосив, що процес підготовки атлетів до пекінської Олімпіади вийшов на фінішну пряму та поінформував про проведену роботу.

На завершальній стадії переговори щодо забезпечення делегації спортивною та цивільною екіпіровкою. В Пекін українців одягнуть відомі компанії. Завдяки виділенню на реалізацію програм НОК коштів із державного бюджету, Олімпійський комітет закупив сучасне обладнання та інвентар, необхідні для забезпечення підготовки вітчизняних олімпійців на суму понад 7 млн. грн. НОК максимально використовує свої ресурси у частковому фінансуванні підготовки, надає допомогу федераціям та виплачує іменні стипендії призерам чемпіонатів Європи та фахівцям, що сприяли забезпеченню їх підготовки, на загальну суму близько 9 млн. грн.

До проведення Олімпіади-2008 активно готується і Пекін. Швидкими темпами в місті триває будівництво спортивних споруд. В самому Пекіні визначено 31 місце змагань. Інші 6 місць знаходяться в Олімпійському вітрильному центрі (м. Циньдао, 690 км від Пекіну), в Кінно-спортивному центрі в Гонконзі (2 тис. км від Пекіну) та 4 містах, де відбудуться футбольні матчі (Тяньцзінь, Шанхай, Шеньян та Ціньхуантао). Завершено будівництво основних структур 12 нових споруд, включаючи Національний стадіон та Національний центр водного спорту. Всі спортивні споруди, за винятком Національного стадіону, будуть збудовані до кінця 2007 року.

В травні 2008 року буде закінчено розширення столичного міжнародного аеропорту Пекіна, а в липні наступного року завершиться будівництво швидкісної залізниці до аеропорту.

Триває підготовка спортивних змагань та програми, яка містить 28 видів спорту, 38 дисциплін, 302 види програми (комплекти нагород). Змагання пройдуть протягом 18 змагальних днів.

Олімпійське селище Пекіна розташоване в так званій Олімпійській зеленій зоні, за три кілометри від Національного стадіону. Його житлова зона складається із 42 житлових будинків (22 шестиповерхових та 20 дев`ятиповерхових). Попередньо заплановано, що українці проживатимуть в окремому 6-поверховому будинку.