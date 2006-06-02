Ющенко просить Черновецького підготуватися до Чемпіонату Європи з футболу

У листі-зверненні від 2 червня на адресу Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить вжити додаткових заходів для комплексного вирішення питань, пов’язаних із підготовкою Національного спортивного комплексу «Олімпійський» до фіналу Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як повідомили УНІАН у офіційне інтернет-представництво Президента, йдеться про виконання національних та міжнародних вимог щодо створення безпечних умов для учасників цих змагань, їхніх відвідувачів та працівників спорткомплексу, а також про розв’язання проблем, які виникли у зв’язку з будівництвом поруч з НСК офісно-ділового та торговельно-розважального центру.

Глава держави просить Київського міського голову забезпечити виконання положень відповідного меморандуму щодо підготовки НСК «Олімпійський» та всіх прийнятих щодо цього рішень.

Також В.ЮЩЕНКО звертається до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, щоб він разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади, Федерацією футболу України та забудовником узгодив внесення змін до проекту будівництва центру та надання відповідних компенсацій забудовнику.

Як повідомляв УНІАН, на Спортивній площі біля Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві ведеться будівництво торгово-розважального центру “Троїцький”.

У лютому цього року Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) заявила про намір заборонити проведення офіційних футбольних матчів на НСК «Олімпійський» у разі продовження будівельних робіт біля стадіону.

20 березня робоча група при Кабінеті Міністрів схвалила будівництво торгово-розважального центру біля Національного спортивного комплексу «Олімпійський».