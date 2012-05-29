У фан-зоні на Хрещатику годуватимуть хот-догами і варениками

Вчора її почали монтувати, через що Хрещатик на місяць закрили для авто, а станцію «Майдан Незалежності» - на вхід і вихід (вона працює тільки як пересадочна).

Офіційно фан-зона відкриється 7 червня. Пройти туди можна буде безкоштовно, крім 20, 25, 26, 29, 30 червня, коли не буде матчів, пише Сегодня. У ці дні, за словами PR-директора фан-зони Світлани Бовкун, там пройдуть концерти, потрапити на які можна буде за близько 150 грн. На той час на Майдані встановлять великий екран і сцену, а по периметру фан-зони, яка простягнеться через Хрещатик від бул. Шевченка до вул. Інститутської, також встановлять кілька екранів.

Вчора на Хрещатику кипіла робота. Вранці з`явилися три білих пластикових будиночки-туалети, а також павільйони для магазинчиків, де продаватимуть брендовий спортивний одяг, воду і їжу. Ціни обіцяють середні.

«Ми розраховуємо, що будь-який уболівальник зможе перекусити і попити на 25 грн. В меню будуть хот-доги, бутерброди, картопля, вареники», - розповіла Світлана Бовкун.

Готують для фанів і спеціальні сміттєві урни, на місці яких поки стоять сині сміттєві пакети. «Ми вже перевірили кілька урн на полігоні - вони не підійшли, оскільки під час вибуху розлітаються на дрібні шматочки. Зараз є кілька варіантів урн зі спеціального матеріалу - суміш пластику і волокон. Вибух не тільки їх не розірве, але вони ще можуть його і погасити», - сказав начальник главку благоустрою Сергій Садовий.