Президент ФІФА Блаттер привітав Суркіса

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Йозеф БЛАТТЕР привітав члена виконавчого комітету УЄФА, президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА з переобранням на посаду керівника ФФУ.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Федерації футболу України.

«Ваше прекрасне і безперешкодне переобрання чітко свідчить про довіру до Вас, а також про цілковиту підтримку тієї політики розвитку, яка успішно здійснюється під Вашим керівництвом», - відзначає Й.БЛАТТЕР у привітанні.

На його думку, завдяки Г.СУРКІСУ, ФФУ і вся футбольна громадськість України завоювали «вражаюче міжнародне визнання, яке виявляється не лише в спорті, а й у тому, що Україна має своїх представників у керівних органах футболу».

Рішення, прийняте УЄФА про проведення Євро-2012 в Україні і Польщі, слугує ще одним доказом зусиль Г.СУРКІСА.

Як повідомлялося, Г.СУРКІСА втретє підряд переобрано президентом ФФУ 14 вересня на позачерговому звітно-виборному конгресі федерації.