На підготовку до Євро Україна витратила всемеро менше, ніж Польща

Про це в інтерв’ю виданню «Комерсант Україна» повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр інфраструктури України Борис Колесніков. За його словами, Польща витратила на європідготовку майже в сім разів більше.

«Операційні витрати Україні на проведення Євро склали $55 млн. Ці гроші витрачені одноразово і не будуть повернуті. Вони пішли на мовну підготовку персоналу, рекламну, інформаційну підтримку турніру. Загальна ж вартість підготовки до чемпіонату склала $5 млрд. Ці кошти переважно були спрямовані на будівництво аеропортів, доріг, підготовку транспортної інфраструктури. Польща ж витратила на підготовку до чемпіонату $34 млрд», – підкреслив Борис Колесніков.

Він додав, що обидві країни-господарки готові до Євро-2012 на найвищому рівні.

Нагадаємо, за офіційними даними польського уряду, Польща витратила на підготовку 100 млрд злотих ($34 млрд).