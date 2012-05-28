Банк: кожен вболівальник витратить до 800 євро

Зокрема, завдяки більшій кількості вболівальників, які відвідають польські міста-організатори турніру.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними дослідження одного з найбільших банків у Центральній та Східній Європі Erste Group, кожний із уболівальників під час 3-4 днів свого перебування в країнах-організаторах чемпіонату може витратити до 800 євро.

Аналітики банку прогнозують, що до України та Польщі можуть приїхати, щонайменше, 0,5 млн уболівальників, які залишать у країнах по 400 млн євро, зазначивши, що до польських міст можуть приїхати й до 0,7 млн осіб.

«Ефект від туризму, швидше за все, буде короткостроковим, і допоможе покрити додаткові витрати (зокрема, по безпеці). Що стосується більш довгострокових ефектів, то вони ще більш сумнівні», - написали експерти, оцінюючи економічну вигоду від проведення Євро-2012.

Експерти зазначили, що Польщу минулого року відвідали 13,1 млн туристів, порівняно з 12,4 млн у 2010 р., назвавши складним розраховувати в майбутньому на значне зростання, завдяки футбольному чемпіонату.

Автори дослідження назвали головною перешкодою для приїзду більшої кількості вболівальників до України дороге житло, зазначивши, що негативно на імідж країни також впливає гірша інфраструктура й справа екс-голови уряду Юлії Тимошенко.

Водночас експерти назвали позитивним чинником для обох країн-організаторів турніру розвиток інфраструктури, на що вони витратили більшість із близько 30 мільярдів євро інвестицій у рамках підготовки до Євро-2012.

Вони зазначили, що краща інфраструктура може сприяти зростанню іноземних інвестицій, а в разі України частина з них була просто необхідна через те, що частина інфраструктури не оновлювалася з часів розпаду СРСР.

***

Як повідомляв УНІАН, польська влада очікує приїзду на Євро-2012 від 0,7 до 1 млн уболівальників, які, за різними даними, можуть залишити в країні від менше 200 до 650 млн євро.

Віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков очікує приїзду на Євро-2012 в Україну до 1,2 млн туристів, експерти – до 500 тис.

32 матчі Євро-2012 проходитимуть у чотирьох польських і чотирьох українських містах із 8 червня по 1 липня.