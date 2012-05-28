Порозумітися з іноземцями на Євро-2012 зможе лише кожен десятий міліціонер

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Управління охорони громадського порядку МВС України Олег Матвєйцов.

За його словами, у час між матчами порядок забезпечуватимуть близько 11 тис. працівників міліції, зокрема близько 5 тис. працівників міліції та внутрішніх військ із інших країн.

О.Матвєйцов уточнив, що більшість правоохоронців перебуватимуть у резерві біля офіційних місць проведення турнірів. Міліціонери чергуватимуть у три зміни, особливо у вечірній та нічний час.

Він додав, що з 25 травня почалася робота оперативного штабу внутрішніх справ, а з 4 червня він працюватиме в цілодобовому режимі.

За словами О.Матвєйцова, за безпеку вболівальників на території спортивних споруд відповідають організатори, а міліція - за їх межами, а також у цілому в населених пунктах.

Він повідомив, що на території стадіонів перебуватиме певна кількість правоохоронців, патрулі з трьох осіб патрулюватимуть зону між трибунами. Водночас на трибунах стадіону міліції не буде, там чергуватимуть стюарди.

О.Матвєйцов зазначив, що понад 2 тис. працівників міліції володіють англійською мовою на розмовному рівні. Крім того, міліція купила 1400 електронних перекладачів, які зараз наповнюються й будуть роздані працівникам ДАІ та підрозділам міліції в містах, які приймають чемпіонат.

Він також повідомив, що за екстреним номером 102 працюватиме англомовна лінія.

Крім того, допомагати міліціонерам будуть близько 200-300 волонтерів, які володіють іноземною мовою.

«Ми проводимо психологічну підготовку й налаштовуємо на толерантне ставлення до іноземних уболівальників», - додав він.

Крім того, в Україну запрошено іноземні поліцейські делегації, які будуть задіяні у фан-секторах для забезпечення порядку серед уболівальників своїх країн. Також міліціонери супроводжуватимуть збірні Швеції та Франції, які постійно перебуватимуть в Україні під час чемпіонату.

О.Матвєйцов також зазначив, що з початку продажів квитків на матчі чемпіонату, до міліції надійшло два повідомлення щодо шахрайських дій з квитками від громадян Росії та Грузії, в одному з випадків порушника затримали.