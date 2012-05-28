Блохін про матч з Естонією: яким буде результат, мене абсолютно не цікавить

Тренер збірної України з футболу Олег Блохін не поспішає з висновками після поразок фаворитів Євро-2012 німців та голландців у товариських матчах, вважаючи, що нинішній етап підготовки насичений тренуванням і команди ще не вийшли на пік форми.

Кажучи про найближчу контрольну зустріч з Естонією, наставник «синьо-жовтих» наголосив, що для нього важливо подивитися, що було зроблено за два тижні першого й другого зборів: «Футболісти прибули до збірної у різному психологічному і фізичному стані після клубного сезону. Зважаючи на три перші важкі дні, проведені в Австрії, хлопці гратимуть на фоні втоми. Попри це ми будемо просити їх показати всі свої можливості і хороший футбол. А яким буде результат, мене абсолютно не цікавить». Головний тренер також зауважив, що не варто робити проекцію основного складу на Євро із того переліку футболістів, які розпочнуть зустріч з естонцями.

Нагадаємо, завтра збірна України проведе контрольний матч на стадіоні містечка Куфштайн в Австрії проти естонців.

Трансляція гри, що розпочнеться о 21-ій годині за українським часом, відбудеться на телеканалі «Інтер».

ФФУ