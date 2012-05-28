Колишнього чемпіона світу з боксу знайшли мертвим у своєму будинку

Про це з посиланням на американський телеканал KOB-TV Channel 4 повідомляє РІА «Новости».

Тапіа було 45 років. Він народився в Нью-Мексіко в 1967 році. Американський боксер п'ять разів ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. Тапіа мав численні проблеми із законом і наркотиками впродовж усієї кар'єри. Останній бій боксер провів у червні 2011 року проти колумбійця Маурісіо Пастрани, здобувши перемогу рішенням суддів за очками.

За дев'ятнадцятирічну кар'єру на професійному рингу Тапіа провів 66 боїв, в яких здобув 59 перемог, зазнав 5 поразок і 2 бої звів унічию.