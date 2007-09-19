Шева наблизився до рекорду

Андрій Шевченко з «Челсі» і Філіппо Індзагі з «Мілана» в перший ігровий день групового турніру Ліги чемпіонів подолали відмітку в 60 забитих м`ячів в єврокубках. Гол Суперпіппо в матчі з «Бенфікою» у підсумку виявився для «россонері» переможним. У першому таймі «россонері» показали футбол високого рівня і забили суперникам 2 м`ячі, але на останній хвилині враження від матчу португальцям підкоригував Нуну Гомеш - 2:1.

Шевченко своїм влучним ударом приніс «Челсі» лише домашню нічию в матчі зі скромним, але непоступливим «Русенборгом» - 1:1. За цим матчем спостерігало всього 25000 глядачів, що для зазвичай забитих під завязку англійських стадіонів - нонсенс.

Тепер україно-італійський дует поступається тільки легендарному німцеві Герду Мюллеру, який в євротурнірах 62 рази вражав ворота суперників. Всього один гол поступається Шевченку і Індзагі капітан мадридського «Реала» Рауль. Іспанський форвард у вівторок в матчі з «Вердером» також поповнив свій особовий рахунок. Втім, і у Реала не обійшлося без ювілею - переможний гол Руда ван Ністелроя виявився для клубу 300-м в історії Кубка і Ліги чемпіонів.

Наставники «Челсі» і «Мілана» Жозе Моурінью і Карло Анчелотті, втім, не стали вітати ювілярів. Португалець вважав за краще загострити увагу на низькій реалізації моментів, а італієць головним героєм матчу з «Бенфікою» назвав Андреа Пірло.

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