Збірна України виграла в пляжний футбол

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, фінальну гру відвідав голова КМДА Олександр Попов.

«Сьогодні Київ отримав ще один надзвичайно приємний подарунок до 1530-річчя. Він особливий і нам дуже приємно, що кубок Києва залишається саме у столиці», - сказав О.Попов.

Він висловив переконання, що перемога збірної України з пляжного футболу стане достойним прикладом для нашої збірної з традиційного футболу і в Києві залишиться також кубок Євро - 2012.

У професійному міжнародному турнірі з пляжного футболу «BSWW – Кубок Києва 2012» між собою змагалися найсильніші національні збірні команди України та Португалії. У складі нашої збірної грали чемпіони світу з пляжного футболу серед клубних команд Ігор Барсук та кращий воротар кубку світу і капітан збірної України Віталій Сидоренко.