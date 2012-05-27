Українські лучники - треті в Європі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету, українці зуміли вибороти «бронзу» у командних змаганнях з класичного лука.

Віктор Рубан, Дмитро Грачов та Маркіян Івашко, які кваліфікувались до фіналу з 6-м результатом, зуміли на 4 очки випередити британців і піднятись на третю сходинку п’єдесталу.

Чемпіонами Європи стали голландці, срібними призерами – італійці.