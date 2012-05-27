Українські лучники - треті в Європі
16:39, 27 травня 2012Спорт
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Українські лучники стали бронзовими призерами чемпіонату Європи зі стрільби з лука, що завершився в Амстердамі (Нідерланди).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету, українці зуміли вибороти «бронзу» у командних змаганнях з класичного лука.
Віктор Рубан, Дмитро Грачов та Маркіян Івашко, які кваліфікувались до фіналу з 6-м результатом, зуміли на 4 очки випередити британців і піднятись на третю сходинку п’єдесталу.
Чемпіонами Європи стали голландці, срібними призерами – італійці.
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