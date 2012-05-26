Ветерани Динамо зіграли зі Спартаком

На поле стадіону імені Лобановського вийшли такі легенди як Чанов, Буряк, Заваров, Дасаєв, Романцев..

Ветерани київського "Динамо" у матчі, приуроченому 85-й річниці київського клубу, зіграли у результативну нічию з московським "Спартаком". Товариський матч 26 травня "Динамо" (Київ) — "Спартак" (Москва) — 6:6 (0:2) Голи: 0:1 - Шмаров (9), 0:2 - Хідіятулін (25), 1:2 - Саленко (34), 1:3 - Шмаров (38), 2:3 - Саленко (39), 3:3 - Михайличенко (41), 3:4 - Кужлєв (48), 3:5 - Шмаров (50), 3:6 - Аджоєв (52), 4:6 - Буряк (53), 5:6 - Заваров (55), 6:6 - Саленко (57) Склади: "Динамо": 1.Чанов (Михайлов, 31), 2.Безсонов (Процюк, 19), 3.Балтача, 11.Горілий (Черніков, 19), 5.Шматоваленко, 6.Рац, 7.Буряк, 7.Михайличенко, 9.Заваров (Саленко, 19), 11.Євтушенко (Яремчук, 23), 4.Цвейба. "Спартак": 1.Дасаєв (Смєтанін, 6), 2.Букієвскій, 3.Позняков, 4.Хідіятулін, 5.Романцев (Морозов, 2), 6.Шавло, 7.Кужлєв, 10.Черенков (Аджоєв, 12), 11.Родіонов (Атаулін, 57), 12.Шмаров (Гаврілов, 50), 15.Граділенко. Чемпіон

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