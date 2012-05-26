Барселона провела Гвардіолу перемогою в Кубку Іспанії

"Барселона" провела свого тренера Хосепа Гвардіолу перемогою над "Атлетиком" із Більбао у фінальному матчі Кубка Іспанії, що відбувся на мадридському "Сантьяго Бернабеу". Цей національний кубок став 26-м в історії команди, - повідомляє УЄФА.

Як відомо, головний тренер гранатово-синіх заздалегідь оголосив, що залишить клуб після завершення сезону. Відтак, уже колишні підопічні дуже старалися, щоб потішити наостанок Гвардіолу. Уже на третій хвилині перший м'яч після удару Петро з меж карного майданчика влетів у сітку воріт басків. На 21-й хвилині Андрес Інієста вивів Ліонеля Мессі віч-на-віч із голкіпером, і удар аргентинця у верхній ближній кут зробив рахунок 2:0.

Минуло менше чотирьох хвилин, як після дотепного пасу Хаві все той же Педро класно пробив низом з-за меж штрафної зони точнісінько в дальній кут - гол. Підопічні Пепа Гвардіоли ще не раз і не два могли довести рахунок до зовсім знущального, однак хибили з фантастичних позицій. Хлопці Марсело Б'єлси теж мали певні нагоди, але зрештою програли цей фінал, як і вирішальний матч Ліги Європи УЄФА - 0:3.

Відтак, у наступному сезоні "Барселоною" керуватиме помічник Гвардіоли Тіто Віланова. Каталонці почнуть наступний європейський сезон з групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. "Атлетик" як фіналіст національного кубку зіграє в Лізі Європи УЄФА.