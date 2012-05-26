Міліція таємно вивезла футбольних вболівальників за місто
Міліція Севастополя після матчу футбольних клубів "Севастополь" і "Металург" (Запоріжжя), аби уникнути зіткнень фанів, вивезла з міста запорізьких уболівальників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у п'ятницю повідомив на брифінгу для журналістів начальник міліції громадської безпеки - заступник начальника УМВС України в місті Севастополі полковник міліції Сергій Помелков.
За словами представника керівництва УМВС, міліція міста, знаючи про зіткненнях після матчу між уболівальниками місцевого ФК «Металург» і ФК «Севастополь», що мали місце в Запоріжжі в жовтні минулого року, до нинішнього матчу готувалася наперед, а безпосередньо під час матчу контролювала обидва фан-сектори.
Запорізькі вболівальники, як повідомив С.Помелков, в перерві матчу ламали крісла, провокували севастопольських фанів.
«У севастопольської команди нормальний фан-клуб, але є група молодих людей, агресивно налаштованих, які виявили намір будь-яким шляхом помститися, незрозуміло за що. І виношували намір розбити автобуси, які мали вивозити футбольних фанатів Запоріжжя зі стадіону», - сказав полковник міліції. Як зазначив заступник керівника УМВС, «ми чудово розуміли, що цього допустити не можна, тому дочекалися, коли основний потік глядачів убув, провели зачищення і таємно вивезли фанів запорізької команди за межі міста».
За інформацією С.Помелкова, в обумовленому місці вболівальники із Запоріжжя були пересаджені у свої автобуси і відбули до місця свого проживання.
Як зазначив начальник міліції громадської безпеки, після цього напруженість дещо спала, і коли «розлючені» севастопольські вболівальники побачили три порожні автобуси, вони практично всі розійшлися.
С.Помелков також зазначив, що стадіон, на якому відбувалася гра, щодо забезпечення безпеки не готовий до проведення подібних ігор, і сказав, що севастопольська міліція буде з цього приводу вести переговори з керівництвом клубу і стадіону.