Тренер ”Селтіка”: перші 10 хвилин були для нас справжнім шоком

Головний тренер футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ відзначає злагоджену гру своєї команди в першому матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти шотландського "Селтіка".

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ЛУЧЕСКУ сказав увечері 18 вересня на прес-конференції в Донецьку після матчу, який дончани виграли з рахунком 2:0.

"Сьогодні ми здобули важливу перемогу. Дуже важливо, що ми виграли в першому ж матчі групового етапу Ліги, адже часом домашні очки мають вирішальне значення для успіху в турнірі. Я задоволений і перемогою, і якістю гри загалом", - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він відзначив, що "в першому таймі ми показали 25 хвилин сильного пресингу і відмінно організованої гри". Водночас він визнав, що "другий тайм вийшов зовсім іншим - мої підопічні припустилися декількох помилок, які могли призвести до гола".

М.ЛУЧЕСКУ акцентував на заслузі в перемозі ряду гравців команди, відзначивши, що "ми змогли добре налагодити гру завдяки тому, що ФЕРНАНДІНЬО, ІЛСІНЬО і ЖАДСОН прекрасно здійснювали вихід з оборони". "Вони добре рухались і контролювали м`яч. Двоє флангових - РАЦ і СРНА - також продемонстрували високий рівень технічної підготовки. Позначився на результаті матчу великий досвід ЛУКАРЕЛЛІ, і те, що БРАНДАУ дуже багато рухався і дуже часто відкривався, кожному з них вдалося забити гол", - проаналізував М.ЛУЧЕСКУ. Водночас, він не пов`язує перемогу в матчі з прізвищами конкретних гравців. "Ні, сьогодні вся команда була прекрасна. Якби я виділив когось одного, то це було б несправедливо", - наголосив головний тренер "Шахтаря".

У свою чергу, головний тренер "Селтіка" Гордон СТРАЧАН визнав, що "перші 10 хвилин були для нас справжнім шоком". "Ми чекали побачити зовсім іншого суперника. Перший гол повністю вибив нас з колії", - сказав Г.СТРАЧАН. За його словами, в перерві він сказав команді, що "або ви заб`єте, або ви побачите мій труп". "Я намагався змусити хлопців грати, так би мовити, “не шкодуючи живота свого”. І ми створили декілька вдалих моментів, але, на жаль, нічого не вийшло", - констатував тренер шотландців. Він також сказав, що "ні в чому не може звинуватити своїх гравців, всі вони старалися". "Зіграли слабо, але це лише початок сезону. Я впевнений, що вони прогресуватимуть і ще покажуть себе. Хоча зізнаюся, я не чекав побачити сьогодні такої слабкої гри, в Лізі чемпіонів не можна дарувати очки", - визнав Г.СТРАЧАН.

На закінчення він висловив упевненість, що "Селтік" ще покаже себе з іншим супротивником і зможе добре зіграти в Лізі.