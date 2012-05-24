Фани Баварії зробили Тимощука «цапом-відбувайлом»

Уболівальники німецької "Баварії" серйозно налаштувалися проти українського футболіста Анатолія Тимощука, вважаючи, що саме він приніс невдачу команді у фіналі Ліги чемпіонів з англійським "Челсі" минулої суботи, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Хавбек вийшов на полі в основному складі через втрати кількох гравців з причини дискваліфікації.

За футбольними забобонами, гравцям не можна перед виходом на поле торкатися встановленого поряд з брівкою трофея - це вважається поганою прикметою. Українець же або забув про це, або просто не знав, але виходячи на поле, торкнувся Кубка чемпіонів. У результаті його команда програла в серії пенальті, а уболівальники цілком серйозно почали звинувачувати гравця в поразці.

Так, на деяких форумах фанів "Баварії" викладені заклики продати Тимощука цього літа, підкріплені відеороликом його "злочину".