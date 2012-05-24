Три міста відібрані для Олімпійських Ігор 2020 року

Стамбул, Мадрид і Токіо ввійшли до списку міст-кандидатів на проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року.

У Квебекузавершився першийденьзасіданнявиконавчоїкомісіїМОК,члени якоїнапідставі поданихкандидатамидоповідейоцінили можливостіміст-претендентів.Урезультатікомісіяприйняларішеннявідсіятидвох ізп'ятикандидатів: БакуіДоху.



Теперміста-кандидатиповинні досічня наступногорокуподатидо МОКЗаявковікниги, іпотімінспекториорганізаціївідвідаютьвкожне зних.Урезультаті будеданаостаточнаоцінкаможливостейміст.



Фінальнеголосуванняз визначення країни, яка прийматиме Олімпіаду,пройде 7 вересня2013 року вБуенос-Айресі(Аргентина).



Длявсіхпретендентівнинішняпередвиборнакампанія неперша,зауважуєРІА "Новости".Стамбулвисуваєтьсявп'яте, Мадрид- утретє,Баку,Дохаі Токіо- удруге.СередпретендентівнаОлімпійськіігри2020 року тількиТокіомаєдосвід проведенняОлімпіад,але майже50років тому -в1964-му.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter