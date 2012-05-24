Три міста відібрані для Олімпійських Ігор 2020 року
Стамбул, Мадрид і Токіо ввійшли до списку міст-кандидатів на проведення літніх Олімпійських ігор 2020 року.
У Квебекузавершився першийденьзасіданнявиконавчоїкомісіїМОК,члени якоїнапідставі поданихкандидатамидоповідейоцінили можливостіміст-претендентів.Урезультатікомісіяприйняларішеннявідсіятидвох ізп'ятикандидатів: БакуіДоху.
Теперміста-кандидатиповинні досічня наступногорокуподатидо МОКЗаявковікниги, іпотімінспекториорганізаціївідвідаютьвкожне зних.Урезультаті будеданаостаточнаоцінкаможливостейміст.
Фінальнеголосуванняз визначення країни, яка прийматиме Олімпіаду,пройде 7 вересня2013 року вБуенос-Айресі(Аргентина).
Длявсіхпретендентівнинішняпередвиборнакампанія неперша,зауважуєРІА "Новости".Стамбулвисуваєтьсявп'яте, Мадрид- утретє,Баку,Дохаі Токіо- удруге.СередпретендентівнаОлімпійськіігри2020 року тількиТокіомаєдосвід проведенняОлімпіад,але майже50років тому -в1964-му.