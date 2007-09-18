Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА (1-й тайм)

22:30, 18 вересня 2007
Спорт
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Закінчився перший тайм

Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА

A Олімпік - Бешикташ 0:0

A Порту - Ліверпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17)

B Челсі - Русенборг 0:1 (Коппінен 24)

B Шальке-04 - Валенсія 0:0

C Реал - Вердер 1:1 (Рауль 16 - Саного 17)

C Олімпіакос - Лаціо 0:0

D Мілан - Бенфіка 2:0 (Пірло 9, Індзагі 24)

D Шахтар - Селтік 2:0 (Брандао 5, Лукареллі 8)

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