Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА (1-й тайм)
22:30, 18 вересня 2007Спорт
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Закінчився перший тайм
Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА
A Олімпік - Бешикташ 0:0
A Порту - Ліверпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17)
B Челсі - Русенборг 0:1 (Коппінен 24)
B Шальке-04 - Валенсія 0:0
C Реал - Вердер 1:1 (Рауль 16 - Саного 17)
C Олімпіакос - Лаціо 0:0
D Мілан - Бенфіка 2:0 (Пірло 9, Індзагі 24)
D Шахтар - Селтік 2:0 (Брандао 5, Лукареллі 8)
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