Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА (1-й тайм)

Закінчився перший тайм

Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА A Олімпік - Бешикташ 0:0 A Порту - Ліверпуль 1:1 (Лучо Гонсалес 8, пен. - Куйт 17) B Челсі - Русенборг 0:1 (Коппінен 24) B Шальке-04 - Валенсія 0:0 C Реал - Вердер 1:1 (Рауль 16 - Саного 17) C Олімпіакос - Лаціо 0:0 D Мілан - Бенфіка 2:0 (Пірло 9, Індзагі 24) D Шахтар - Селтік 2:0 (Брандао 5, Лукареллі 8)

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