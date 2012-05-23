Учасники Євро-2012 поділять між собою 196 мільйонів євро

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, кожна з тих національних команд, які вийшли у фінал чемпіонату Європи з футболу за участь у турнірі одержить принаймні 8 млн. євро, а переможець - максимум 23,5 млн. євро, що по 0,5 млн. євро більше, ніж під час Євро-2008.

За даними UEFA, які має у своєму розпорядженні агентство, за кожну перемогу команди одержать бонус у розмірі 1 млн. євро, а за нічию - половину цієї суми.

Союз європейських футбольних федерацій зазначив, що цього року запровадив додатковий бонус у розмірі 1 млн. євро для команди, яка зайняла у своїй групі третє місце.

Чвертьфіналісти одержать 2 млн. євро премії, команди, які пройшли у півфінал, - 3 млн. євро.

Переможець фіналу одержить 7,5 млн. євро, а команда, яка програла йому, 4,5 млн. євро.

UEFA також частково покриє витрати команд на участь у Євро-2012, який пройде в чотирьох українських і чотирьох польських містах.

Як повідомляв УНІАН, UEFА прогнозує доходи від проведення чемпіонату Європи цього року на рівні 1,345 млрд євро, що трохи менше від одержаних під час Євро-2008.

Довідка УНІАН. У фінал Євро-2012 в результаті кваліфікаційних матчів пройшли команди Німеччини, Росії, Італії, Франції, Нідерландів, Греції, Англії, Данії, Іспанії, Швеції, Хорватії, Чехії, Ірландії і Португалії.

Збірна України і Польщі беруть участь у фіналі без кваліфікації, як співорганізатори турніру.