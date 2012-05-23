Бубка допоможе лондонській поліції розслідувати скандал з Геращенком

Генерального секретаря Національного олімпійського комітету України Володимира Геращенка усунуто з посади після того, як розслідування ВВС показало, що він пропонував продати квитки на літню Олімпіаду в Лондоні на суму в кілька тисяч фунтів.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомив президент українського НОК і член МОК Сергій Бубка, що знаходився в Квебеку, він зателефонував В.Геращенку в Київ і повідомив йому про те, що той усунутий з посади на час перевірки інформації, яка міститься в репортажі редакції лондонських новин ВВС.

С.Бубка додав, що терміново вилітає до Києва, де займеться створенням незалежної комісії для перевірки діяльності В.Геращенка, який є генсеком Національного олімпійського комітету України з 1997 року.

Редакція лондонських новин ВВС проводила розслідування, під час якого з`ясувалося, що деякі офіційні агенти з продажу олімпійських квитків порушували правила, покликані протидіяти їх проникненню на чорний ринок.

Одержавши відомості про те, що представники Національного олімпійського комітету України, можливо, не проти продати квитки, репортери ВВС, які видавали себе за неофіційних торговців квитками з Великобританії, зв`язалися з генеральним секретарем НОК України.

В.Геращенко повідомив репортера ВВС, який представився британським квитковим спекулянтом, що зможе продати близько 100 квитків за готівку.

Діючий у Великобританії закон про лондонські Олімпійські і Паралімпійські ігри зараховує продаж квитків Олімпіади-2012 на чорному ринку до кримінальних злочинів. За такі дії встановлено покарання у вигляді штрафу до 20 тис. фунтів.

У понеділок у відповідь на запитання ВВС, чому він був готовий порушити олімпійські правила і британські закони, В.Геращенко заявив, що "ніколи не планував продавати квитки у Великобританії".

Він також сказав, що "вів дипломатичну розмову, щоб задовольнити нав`язливий інтерес торговця квитками".

С.Бубка повідомив про початок перевірки діяльності В.Геращенка Міжнародний олімпійський комітет, а також запевнив голову оргкомітету Олімпіади-2012 в Лондоні Себастьяна Кое в тому, що Україна співпрацюватиме з будь-яким розслідуванням, яке можуть розпочати правоохоронні органи Британії.

У свою чергу, лорд С.Кое заявив, що оргкомітет Лондона-2012 має намір попросити ВВС надати дані, що є в розпорядженні корпорації, які відносяться до цієї справи.

"Я ставлюся до таких речей дуже серйозно, - сказав С. Кое. - Мене радує та швидкість, з якою відреагував на цю справу Сергій. Для нас життєво важливо захистити процес розподілу квитків від можливих зловживань".

Лондонська поліція теж звернулася до ВВС з проханням надати всі матеріали, на яких базувався репортаж про В.Геращенка.