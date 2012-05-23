Суперкубок України з футболу розіграють у Луганську

Суперкубок України сезону 2011/2012 розіграють переможець Чемпіонату України і володар Кубка України донецький Шахтар і фіналіст національного Кубка – донецький Металург.

Матч відбудеться 10 липня. Раніше повідомлялося, що Прем'єр-ліга і Федерація футболу України затвердили календар розиграшу національного кубка на наступний сезон. Нагадаємо, новий футбольний сезон 2012/2013 почнеться 10 липня з матчу за Суперкубок України. Базовим же днем першого туру Чемпіонату України стане 14 липня. СПОРТ bigmir)net

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter