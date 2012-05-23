Чемпіоном Європи з армреслінгу став українець

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні молоді та спорту, перемогу він здобув на ХХІІ чемпіонаті Європи з армспорту, який проходив у польському Гданську. Під час чемпіонату він виборов дві золоті медалі у змаганні на ліву та праву руку у ваговій категорії понад 110 кг.

Окрім цього студент Кременецького лісотехнічного коледжу, учень Тернопільської обласної ДЮСШ «Колос» Ігор Пасєка став чемпіоном Європи на ліву руку серед юніорів у ваговій категорії 80 кг. Тренує спортсмена А.Пушкар.

Довідка УНІАН. 27-річнй А.Пушкар є вихованцем спортивного товариства «Колос», випускник Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ), багаторазовий чемпіон світу, Європи та України, заслужений майстер спорту.

Зараз є тренером з рукоборства національного економічного університету в Тернополі, а також в рідному Кременці.