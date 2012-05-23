Чемпіоном Європи з армреслінгу став українець
12:45, 23 травня 2012Спорт
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Житель Тернопільщини Андрій Пушкар став Чемпіоном Європи з армреслінгу.
|Андрій Пушкар виборов дві золоті медалі
Окрім цього студент Кременецького лісотехнічного коледжу, учень Тернопільської обласної ДЮСШ «Колос» Ігор Пасєка став чемпіоном Європи на ліву руку серед юніорів у ваговій категорії 80 кг. Тренує спортсмена А.Пушкар.
Довідка УНІАН. 27-річнй А.Пушкар є вихованцем спортивного товариства «Колос», випускник Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ), багаторазовий чемпіон світу, Європи та України, заслужений майстер спорту.
Зараз є тренером з рукоборства національного економічного університету в Тернополі, а також в рідному Кременці.
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