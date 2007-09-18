Британський посол повечеряв з Ахметовим
18:34, 18 вересня 2007Спорт
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У ФК "Шахтар" повідомили, що такі вечері є традиційними
У Донецьку Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Тімоті БАРРОУ взяв участь в урочистій вечері з президентами футбольних клубів "Шахтар" і "Селтік" Рінатом АХМЕТОВИМ і Брайаном КУІННОМ.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ФК "Шахтар", у вечері також взяли участь представники менеджменту клубів і делегат УЄФА Метін КАЗАНЧИОГЛУ.
Вечеря мала традиційний характер, оскільки увечері 18 вересня "Шахтар" і "Селтік" зіграють перший матч в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.
У прес-службі зазначили, що "під час теплого спілкування Рінат Леонідович активно цікавився історією команди "Селтік", її новим стадіоном і уболівальниками".
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