Британський посол повечеряв з Ахметовим

У Донецьку Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Тімоті БАРРОУ взяв участь в урочистій вечері з президентами футбольних клубів "Шахтар" і "Селтік" Рінатом АХМЕТОВИМ і Брайаном КУІННОМ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФК "Шахтар", у вечері також взяли участь представники менеджменту клубів і делегат УЄФА Метін КАЗАНЧИОГЛУ.

Вечеря мала традиційний характер, оскільки увечері 18 вересня "Шахтар" і "Селтік" зіграють перший матч в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

У прес-службі зазначили, що "під час теплого спілкування Рінат Леонідович активно цікавився історією команди "Селтік", її новим стадіоном і уболівальниками".