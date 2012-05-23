Збірна України без Блохіна забила 16 м'ячів Антальяспору

Рахунок був відкритий вже на першій хвилині - відзначився Андрій Шевченко.

Протягом матчу у наших забивали: Селезньов (тричі), Шевченко, Мілевський, Ярмоленко (на рахунку кожного з них дубль), а також по одному м'ячу на свій рахунок записали Алієв, Девіч (обидва з пенальті), Коноплянка, Гармаш, Назаренко і Воронін. Ще один м'яч після прострілу Девіча футболіст "Антальяспору" зрізав у свої ворота.

Цю гру збірна проводила без свого тренера Олега Блохіна, який прилетів до Києва у зв'язку зі смертю матері.

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