За одним квитком можна буде подивитись два матчі Євро
Організатори повідомили про можливість подивитися 2 матчі Євро-2012 за одним квитком.
Вболівальники Євро-2012, які придбали квитки на матчі о 21.45, зможуть подивитися на стадіоні одразу два матчі чемпіонату, якщо завітають на арену завчасно, пише Тиждень.
Про це повідомив керівник місцевого оргкомітету «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський.
«Якщо матч розпочинається о 21.45, то на великому екрані стадіону можна буде подивитися той матч, який відбувається о 19.00. Це теж одна з переваг, тому запрошуємо вболівальників приходити на стадіон завчасно», - сказав він.
За словами директора Лубківського, на арени Євро-2012 пускатимуть за 3 години до початку матчу.
Перед початком кожного матчу на стадіоні буде розважальна програма, музичні номери, виступи артистів, спеціальні акції для вболівальників і тому подібне.
Нагадаємо, станом на квітень, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) продав близько 95% квитків на матчі чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.На початку травня у продаж надійшли ще 50 тисяч квитків.
За два тижні додаткового продажу квитків на матчі ЧЄ-2012 встигли продати майже 45 тисяч із них.