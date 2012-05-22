За одним квитком можна буде подивитись два матчі Євро

Вболівальники Євро-2012, які придбали квитки на матчі о 21.45, зможуть подивитися на стадіоні одразу два матчі чемпіонату, якщо завітають на арену завчасно, пише Тиждень.

Про це повідомив керівник місцевого оргкомітету «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський.

«Якщо матч розпочинається о 21.45, то на великому екрані стадіону можна буде подивитися той матч, який відбувається о 19.00. Це теж одна з переваг, тому запрошуємо вболівальників приходити на стадіон завчасно», - сказав він.

За словами директора Лубківського, на арени Євро-2012 пускатимуть за 3 години до початку матчу.

Перед початком кожного матчу на стадіоні буде розважальна програма, музичні номери, виступи артистів, спеціальні акції для вболівальників і тому подібне.

Нагадаємо, станом на квітень, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) продав близько 95% квитків на матчі чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.На початку травня у продаж надійшли ще 50 тисяч квитків.

За два тижні додаткового продажу квитків на матчі ЧЄ-2012 встигли продати майже 45 тисяч із них.