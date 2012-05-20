73-річна японка здійснила сходження на Еверест

Жителька Японії Тамае Ватанабе встановила новий віковий рекорд підкорення Евересту - найвищої вершини світу.

73-річнаяпонказдійснила сходженняу складігрупиз п'ятиосіб.Попереднійрекордсереджінок такожналежитьВатанабе, яка підняласянаЕверестдесять роківтому.



Першоюжінкоювсвіті, яка підкорилацювершину,в 1975році такожбулаяпонка-ДзюнкоТабей, зауважуєРадіоСвобода.

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