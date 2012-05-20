73-річна японка здійснила сходження на Еверест
00:49, 20 травня 2012Спорт
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Жителька Японії Тамае Ватанабе встановила новий віковий рекорд підкорення Евересту - найвищої вершини світу.
73-річнаяпонказдійснила сходженняу складігрупиз п'ятиосіб.Попереднійрекордсереджінок такожналежитьВатанабе, яка підняласянаЕверестдесять роківтому.
Першоюжінкоювсвіті, яка підкорилацювершину,в 1975році такожбулаяпонка-ДзюнкоТабей, зауважуєРадіоСвобода.
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