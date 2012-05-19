Фінал Ліги чемпіонів перейшов в екстра-тайм
23:31, 19 травня 2012Спорт
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Основний час фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА між Баварією і Челсі закінчився внічию.
Баварія - Челсі 1:1 (Мюллер 83 - Дрогба 88).
Рівнанапруженагра,вякійБаваріявибралаатакуючустратегію,аЧелсі -захисну,завершиласядвомаподібнимиголамипід завісу.Обидва- післяударуголовоювлівийверхнійкут.М'ячМюллеравлетів зрикошетомвід землі, аДрогбазрізаввисокупередачувстрибку.
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