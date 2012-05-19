Фанатів «Шахтаря» поменшало, вболівальників «Динамо» — додалося

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) для ZN.UA.

У своїх симпатіях біло-блакитним зізналися 41,5%, «торсида» помаранчево-чорних — 26,8%. Третій за популярністю клуб, харківський «Металіст», помітно відстав від флагманів із досить скромними 7,8% підтримки.

Відзначимо, що в 2011-му, згідно з дослідженнями того самого КМІС, фанатами «Динамо» назвалися 40% опитаних, шанувальниками «Шахтаря» — 30%. Таким чином, за рік армія фанів біло-блакитних зросла, а лави «інчадос» помаранчево-чорних порідшали. І це при тому, що минулий період для команди Сьоміна важко назвати успішним.

Особисті симпатії не заважають уболівальникам об'єктивно оцінювати події. Показовими із цього погляду були відповіді на запитання про майбутнє чемпіонство (нагадаємо, що дослідження проводилися, коли доля першості ще не вирішилася). Отже, 56,6% заявили, що хотіли б бачити чемпіоном київське «Динамо», але в його спроможність посісти місце на верхівці п’єдесталу вірили 34,8%. А 50,7% пророкували чемпіонство «Шахтареві», при тому, що хотіли цього лише 36,5%.

У рамках дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, були опитані 1636 шанувальників футболу віком від 16 років, які проживають у 102 населених пунктах у всіх регіонах країни. Дослідження проводилося 21 квітня — 2 травня, похибка становить 2,5%.