У Великій Британії розпочалася естафета Олімпійського вогню

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, спортсмен став першим з восьми тисяч учасників естафети Великою Британією, серед яких будуть не лише професійні спортсмени, але і любителі, зокрема неповнолітні.

Вогонь будуть передавати територією країни протягом 70 днів, які передують церемонії відкриття літньої Олімпіади в Лондоні.