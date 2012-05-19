У Великій Британії розпочалася естафета Олімпійського вогню

14:42, 19 травня 2012
Спорт
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Володар трьох золотих медалей Олімпійських ігор, чемпіон світу з парусного спорту Бен Ейнслі розпочав естафету передачі Олімпійського вогню з мису Ленд-Енд у британському графстві Корнуел.

Лондонська олімпіада

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, спортсмен став першим з восьми тисяч учасників естафети Великою Британією, серед яких будуть не лише професійні спортсмени, але і любителі, зокрема неповнолітні.

Вогонь будуть передавати територією країни протягом 70 днів, які передують церемонії відкриття літньої Олімпіади в Лондоні.

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