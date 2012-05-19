Януковичу доведеться пропустити кілька футбольних матчів
09:34, 19 травня 2012Спорт
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Президент України Віктор Янукович планує відвідувати футбольні матчі Євро-2012.
Про це він сказав на зустрічі з журналістами в Донецьку, запис якої транслював Перший національний канал у п'ятницю.
«Обов'язково планую бувати на матчах і підтримувати збірну», - зазначив В.Янукович.
В той же час Президент повідомив, що деякі ігри йому доведеться пропустити, оскільки його робочий графік з їх розкладом не співпадає.
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