Сьогодні розпочинається 70-денна олімпійська естафета

Вогонь XXX Олімпійських ігор ввечері 18 травня прибув до Великої Британії.

ЯкповідомляєReuters,йогодоставилиз Афінспеціальнимавіарейсом.



ЛітакприземливсянабазібританськихВПС.Доделегації, що супроводжувалавогонь, увійшли, серед інших, британськапринцесаАннаі футболістДевідБекхем,який ізапаливфакелвідолімпійськогополум'я.



Усуботу, 19травня,почнеться70-деннаестафета,впродовж якоїолімпійськийфакелподолає12,8тисячікілометрівпобританській землі.Першим йогопонесетриразовийолімпійськийчемпіон,британськийяхтсменБенЕйнслі.



Ігри-2012відкриютьсявЛондоні27 липня.

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