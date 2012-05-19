Сьогодні розпочинається 70-денна олімпійська естафета

06:50, 19 травня 2012
Спорт
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Вогонь XXX Олімпійських ігор ввечері 18 травня прибув до Великої Британії.

ЯкповідомляєReuters,йогодоставилиз Афінспеціальнимавіарейсом.

ЛітакприземливсянабазібританськихВПС.Доделегації, що супроводжувалавогонь, увійшли, серед інших, британськапринцесаАннаі футболістДевідБекхем,який ізапаливфакелвідолімпійськогополум'я.

Усуботу, 19травня,почнеться70-деннаестафета,впродовж якоїолімпійськийфакелподолає12,8тисячікілометрівпобританській землі.Першим йогопонесетриразовийолімпійськийчемпіон,британськийяхтсменБенЕйнслі.

Ігри-2012відкриютьсявЛондоні27 липня.

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