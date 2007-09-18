Шева поспівчував Самба (фото)
08:58, 18 вересня 2007Спорт
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Мимовільний учасник нещасного випадку
|Фото Reuters
На останніх хвилинах матчу, що завершився безгольовою нічиєю, нападник "Челсі" влучив бутсою по голові Самба, який в падінні намагався винести м`яч з штрафної, після чого гравець збірної Конго знепритомнів.
Його винесли з поля на носилках і відправили до довколишньої лікарні Чаринг-Крос. На щастя, вже в дорозі він опритомнів, і був виписаний з лікарні саме вчасно, щоб відправитися разом зі своїми товаришами додому в Блекберн.
|Фото АР
Шевченко подзвонив Самба в неділю, щоб довідатися про стан суперника і побажати йому швидкого повернення в гру, повідомляє офіційний сайт ФК "Челсі".
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