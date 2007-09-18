Шева поспівчував Самба (фото)

Андрій Шевченко, який виявився мимовільним учасником нещасного випадку під кінець суботньої гри, в результаті якого Крістофер Самба потрапив до лікарні, подзвонив захисникові "Блекберна", щоб висловити своє співчуття.

На останніх хвилинах матчу, що завершився безгольовою нічиєю, нападник "Челсі" влучив бутсою по голові Самба, який в падінні намагався винести м`яч з штрафної, після чого гравець збірної Конго знепритомнів.

Його винесли з поля на носилках і відправили до довколишньої лікарні Чаринг-Крос. На щастя, вже в дорозі він опритомнів, і був виписаний з лікарні саме вчасно, щоб відправитися разом зі своїми товаришами додому в Блекберн.

Шевченко подзвонив Самба в неділю, щоб довідатися про стан суперника і побажати йому швидкого повернення в гру, повідомляє офіційний сайт ФК "Челсі".