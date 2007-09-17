Підсумки футбольного вік-енду в Європі

В неділю в європейських чемпіонатах відбулися чергові матчі. У італійській серії А в 3-ьому турі «Ювентус» зазнав несподіваної поразки на своєму полі, з мінімальним рахунком поступившись «Удінезе». Столична ж «Рома» виграла і третій матч сезону і зі стовідсотковим показником очолює турнірну таблицю.

Чинний чемпіон Італії, міланський «Інтер», не дивлячись на численні травми продовжує набирати обороти і в звітному турі на своєму полі легко розібрався з «Катаньєю».

Чемпіонат Італії. Серія А 3-й тур Інтер - Катанья - 2:0

Ювентус - Удінезе - 0:1

Реджіна - Рома - 0:2

Фіорентина - Аталанта - 2:2

Наполі - Сампдорія - 2:0

Палермо - Торіно - 1:1

Дженоа - Ліворно - 1:1

Парма - Кальярі - 1:1

У іспанській Примері завершився 3-й тур. «Барселона» знову не зуміла досягти успіху в атаці і завершила свій другий (з трьох зіграних) матч нульовою нічиєю. Зовсім інакше поводиться третя команда минулого сезону - «Севілья». Підопічні Хуанде Рамоса на своєму полі розгромили «Рекреатіво» і поступаються за кількістю забитих м`ячів лише мадридському «Реалу» (правда, у «Севільі» є ще матч у запасі).

Мадридський «Атлетіко» на старті сезону продовжує виступати без перемог. У звітному турі «атлети» зуміли завоювати лише ще одне очко в поєдинку з «Мурсією». На рахунку «Атлетіко» після трьох турів всього лише два залікові очки.

«Вільярреал» зумів швидко відійти від оглушливого ляпаса, якого команда одержала від мадридського «Реала» в минулому турі, завдавши поразки «остров`янам», що досі не програвали.

«Еспаньол» і «Депортіво» з мінімальним рахунком виграли свої поєдинки у «Гетафе» і «Бетіса», відповідно, записавши в свій актив перші перемоги в сезоні. Мінімальну перемогу (також першу в сезоні) відсвяткував і «Расинг», який переміг на своєму полі «Леванте» завдяки голу Педро Мунітіса.

Чемпіонат Іспанії. Примера 3-й тур Севілья - Рекреатіво - 4:1

Осасуна - Барселона - 0:0.

Майорка - Вільярреал - 0:1

Мурсія - Атлетіко - 1:1

Депортіво - Бетіс - 1:0

Еспаньйол - Гетафе - 1:0

Расинг - Леванте - 1:0

Двома матчами в неділю в німецькій бундеслізі завершився 5-й тур. Два матчі (у Дуйсбурзі і Вольфсбурзі) завершилися перемогами гостей («Герти» і «Карлсруе», відповідно) з однаковим рахунком 2:1.

Чемпіонат Німеччини. Бундесліга 5-й тур Дуйсбург - Герта - 1:2

Вольфсбург - Карлсруе - 1:2

У французькій Лізі 1 двома матчами завершився 8-й тур. У головному матчі дня «Монако» на своєму полі приймав гостей із столиці - ПСЖ - і зазнав третьої поразки в сезоні, попутно втративши шанс зрівнятися за очками з лідером - «Нансі».

В іншій грі дня «Ренн» гостював у Лор’яні і здобув мінімальну перемогу в бретонському дербі завдяки голу півзахисника. Перемога у цьому матчі вивела «Ренн» на четверте місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат Франції. Ліга 1 8-й тур Лор’ян - Ренн - 0:1

Монако - ПСЖ - 1:2

У англійській Прем`єр-лізі матчем Манчестер Сіті - Астон Вілла завершився 6-й тур. Перемога “городян” 1:0 дозволила їм потіснити Ліверпуль і зайняти другий рядок таблиці з 12 очками. (у Ліверпуля гра у запасі).

Англійська Прем`єр-ліга 6 тур Манчестер Сіті - Астон Вілла 1:0

У Росії було зіграно 2 матчі 1/4 фіналу розіграшу Кубка Росії. Ось їх результати:

"Урал" (Свердловська область) - "Сатурн" - 2:1

"Амкар" - "Москва" - 2:1.

За матеріалами "Советский спорт"