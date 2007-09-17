Підсумки футбольного вік-енду в Європі
Суперник Динамо по ЛЧ "Рома" - у хорошій формі
В неділю в європейських чемпіонатах відбулися чергові матчі. У італійській серії А в 3-ьому турі «Ювентус» зазнав несподіваної поразки на своєму полі, з мінімальним рахунком поступившись «Удінезе». Столична ж «Рома» виграла і третій матч сезону і зі стовідсотковим показником очолює турнірну таблицю.
Чинний чемпіон Італії, міланський «Інтер», не дивлячись на численні травми продовжує набирати обороти і в звітному турі на своєму полі легко розібрався з «Катаньєю».
Чемпіонат Італії. Серія А 3-й тур
3-й турІнтер - Катанья - 2:0
Ювентус - Удінезе - 0:1
Реджіна - Рома - 0:2
Фіорентина - Аталанта - 2:2
Наполі - Сампдорія - 2:0
Палермо - Торіно - 1:1
Дженоа - Ліворно - 1:1
Парма - Кальярі - 1:1
У іспанській Примері завершився 3-й тур. «Барселона» знову не зуміла досягти успіху в атаці і завершила свій другий (з трьох зіграних) матч нульовою нічиєю. Зовсім інакше поводиться третя команда минулого сезону - «Севілья». Підопічні Хуанде Рамоса на своєму полі розгромили «Рекреатіво» і поступаються за кількістю забитих м`ячів лише мадридському «Реалу» (правда, у «Севільі» є ще матч у запасі).
Мадридський «Атлетіко» на старті сезону продовжує виступати без перемог. У звітному турі «атлети» зуміли завоювати лише ще одне очко в поєдинку з «Мурсією». На рахунку «Атлетіко» після трьох турів всього лише два залікові очки.
«Вільярреал» зумів швидко відійти від оглушливого ляпаса, якого команда одержала від мадридського «Реала» в минулому турі, завдавши поразки «остров`янам», що досі не програвали.
«Еспаньол» і «Депортіво» з мінімальним рахунком виграли свої поєдинки у «Гетафе» і «Бетіса», відповідно, записавши в свій актив перші перемоги в сезоні. Мінімальну перемогу (також першу в сезоні) відсвяткував і «Расинг», який переміг на своєму полі «Леванте» завдяки голу Педро Мунітіса.
Чемпіонат Іспанії. Примера 3-й тур
3-й турСевілья - Рекреатіво - 4:1
Осасуна - Барселона - 0:0.
Майорка - Вільярреал - 0:1
Мурсія - Атлетіко - 1:1
Депортіво - Бетіс - 1:0
Еспаньйол - Гетафе - 1:0
Расинг - Леванте - 1:0
Двома матчами в неділю в німецькій бундеслізі завершився 5-й тур. Два матчі (у Дуйсбурзі і Вольфсбурзі) завершилися перемогами гостей («Герти» і «Карлсруе», відповідно) з однаковим рахунком 2:1.
Чемпіонат Німеччини. Бундесліга 5-й тур
5-й турДуйсбург - Герта - 1:2
Вольфсбург - Карлсруе - 1:2
У французькій Лізі 1 двома матчами завершився 8-й тур. У головному матчі дня «Монако» на своєму полі приймав гостей із столиці - ПСЖ - і зазнав третьої поразки в сезоні, попутно втративши шанс зрівнятися за очками з лідером - «Нансі».
В іншій грі дня «Ренн» гостював у Лор’яні і здобув мінімальну перемогу в бретонському дербі завдяки голу півзахисника. Перемога у цьому матчі вивела «Ренн» на четверте місце в турнірній таблиці.
Чемпіонат Франції. Ліга 1 8-й тур
8-й турЛор’ян - Ренн - 0:1
Монако - ПСЖ - 1:2
У англійській Прем`єр-лізі матчем Манчестер Сіті - Астон Вілла завершився 6-й тур. Перемога “городян” 1:0 дозволила їм потіснити Ліверпуль і зайняти другий рядок таблиці з 12 очками. (у Ліверпуля гра у запасі).
Англійська Прем`єр-ліга 6 тур
6 турМанчестер Сіті - Астон Вілла 1:0
У Росії було зіграно 2 матчі 1/4 фіналу розіграшу Кубка Росії. Ось їх результати:
"Урал" (Свердловська область) - "Сатурн" - 2:1
"Амкар" - "Москва" - 2:1.
За матеріалами "Советский спорт"