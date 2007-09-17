Авторалі Yalta Rally 2007 виграв український екіпаж

Український екіпаж у складі Олександра САЛЮКА-молодшого і Адріана АФТАНАЗІВА став абсолютним переможцем етапу Кубка Президента України, етапу Чемпіонату України з авторалі і етапу Кубка Європи з ралі FIA European Rally Cup 2007, який цього року відбувається під назвою Yalta Prime Rally 2007.

Як передає кореспондент УНІАН, друге місце в обох заліках завоювали Володимир ПЕТРЕНКО і Дмитро ЯРОВЕНКО, а бронзу розділили між собою росіяни Олександр ЖЕЛУДОВ і Андрій РУСОВ - в заліку Кубка Європи, і Вадим ТРУТНЄВ та Іван ДАНИЛІШИН - в заліку Чемпіонату України.

У церемонії нагородження на набережній Ялти взяли участь перша леді країни – Катерина ЮЩЕНКО, голова організаційного комітету Yalta Prime Rally 2007, Президент Федерації Автомобільного спорту України, губернатор Запорізької області Євген ЧЕРВОНЕНКО, віце-прем`єр уряду Криму Євген МІХАЙЛОВ, мер Ялти Сергій БРАЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня з набережної Ялти стартувало Yalta Prime Rally 2007.

Авторалі в рамках проекту "Червоненко racing" проходить в місті Ялта, а також на трасах біля гори Ай-Петрі в районі Лівадії і на трасах біля Алушти.

У змаганнях беруть участь понад 81 екіпаж з Грузії, Литви, Білорусі, Росії, Болгарії, Австрії, Швеції, Італії, Чехії, Узбекистану і України.

Протяжність трас цього року становить 190 кілометрів звивистих доріг гірського Криму, з неповторними швидкісними ділянками, яким дано високу оцінку фахівцями Міжнародної Автомобільної Федерації.

Спеціальний гість змагань - легендарний «літаючий» фінн, чотирикратний чемпіон ралі «Париж-дакар», депутат Європарламенту Арі ВАТАНЕН.

Організаторами ралі виступили Рада міністрів АР Крим, Автомобільна федерація України, проект "Червоненко racing". Генеральний спонсор - Prime (горілка), офіційний партнер - WOG (автозаправні комплекси), 3G партнер ралі - PEOPLEnet, офіційний спонсор - компанія "НІКО" (автоімпортер Mitsubishi Motors), офіційний банк ралі - "Укрексімбанк", генеральний інформаційний партнер - телеканал 1+1 і ін.

Нагадаємо, що 22 вересня 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті гонок Yalta Nemiroff Rally 2006. За його словами, «етап Кубку Європи - висока честь, як для Ялти, так і для України, це чергове визнання як частини європейського спортивного простору, можливість для наших гостей познайомитися з Україною».

У Yalta Nemiroff Rally 2006 брали участь 56 екіпажів гонщиків з Швеції, Болгарії, Туреччини, Литви, Грузії, Білорусі, Молдови, Росії, а також кращі раллійниє екіпажі України.

У висвітленні Yalta Nemiroff Rally 2006 брали участь понад160 журналістів з дев`яти країн.

Вперше Yalta Rally відбулося з 23 по 25 вересня 2005 року.

Довідка УНІАН. Загальна дистанція ралі Yalta Rally - близько 600 км, з яких 190 км залікових швидкісних ділянок від Севастополя до Алушти.

У 2007 році авторалі Yalta Rally відбувається утретє.