Мессі вдруге виграв «Золоту бутсу»

Аргентинець забив п'ятдесят м'ячів у чемпіонаті Іспанії і набрав 100 очок, повідомляє ТСН. Таким чином, це стало новим рекордом номінації. Адже з моменту введення нової системи визначення переможця в 1997 році жодному з тріумфаторів не вдавалося набрати сотню балів.

Найбільше досягнення належить португальцю Кріштіану Роналду, який минулого року набрав 80 очок. До цього найкращим показником були 68 пунктів.

Щодо Роналду, то цього сезону він опинився на другому місці. У форварда "Реала" 92 бали за 46 голів. Трійку лідерів замикає нападник лондонського "Арсенала" Робін ван Персі – 60 очок за 30 голів.

Рейтинг бомбардирів:

1. Ліонель Мессі ("Барселона") - 50 голів, 100 очок

2. Кріштіану Роналду ("Реал") - 46, 92

3. Робін Ван Персі ("Арсенал") - 30, 60

4. Клас-Ян Хунтелаар ("Шальке") - 29, 58

5. Златан Ібрагімович ("Мілан") - 28, 56

6. Уейн Руні ("Манчестер Юнайтед") - 27, 54

7. Маріо Гомес ("Баварія") - 26, 52

8. Бурак Йилмаз ("Трабзонспор") - 32, 48

9. Бас Дост ("Херенвен") - 32, 48

10. Радамель Фалькао ("Атлетіко" Мадрид) - 24, 48