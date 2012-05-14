Блохін підписав новий контракт із ФФУ

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс, пише Кореспондент.

"Прес-конференцію хотіли б почати з питання, яке в лютому було поставлене на Виконкомі, - коли закінчується контракт Блохіна. А він закінчувався відразу після Євро-2012. Для того, щоб довго не томити вас очікуванням, а збірна плавно перейшла до підготовки до Чемпіонату світу-2014 і у Олега Володимировича не складалося враження, що він є тимчасовим виконавцем, було прийнято рішення. Сьогодні ми хочемо почати прес-конференцію підписанням контракту між ФФУ і Блохіним - нова угода закінчується після закінчення ЧС-2014", - сказав глава ФФУ.

Після цього Суркіс і Блохін поставили свої підписи під новим контрактом.

Нагадаємо, що Олег Блохін удруге в своїй тренерській кар'єрі очолив збірну України в квітні 2011 року і готував команду до домашнього Чемпіонату Європи-2012.