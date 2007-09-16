Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Таврія і Зоря поліпшують свої позиції

Сьогоднішніми матчами закінчується 9-й тур Чемпіонату України з футболу: Арсенал - Таврія 0:1 (Ковпак 8) Кривбас - Зоря 1:2 (Пашаєв 55 - Бровкін 43, 52) Дніпро - Металіст 3:0 (Назаренко 42, Лепа 84 - Бордіян 39, автогол) По закінченні туру команды розташувалися так: 1 Шахтар (Донецьк) 25 очок 2 Дніпро (Дніпропетровськ) 22 3 Динамо (Київ) 18 4 Металург (Запоріжжя) 15 5 Металіст (Харків) 14 6 Таврія (Сімферополь) 14 7 ФК Харків 12 8 Карпати (Львів) 11 9 Чорноморець (Одеса) 11 10 Ворскла (Полтава) 11 11 Зоря (Луганськ) 10 12 Металург (Донецьк) 10 13 Закарпаття (Ужгород) 9 14 Арсенал (Київ) 8 15 Кривбас (Кривий Ріг) 7 16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 1

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