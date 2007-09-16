Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

19:37, 16 вересня 2007
Спорт
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Таврія і Зоря поліпшують свої позиції

Сьогоднішніми матчами закінчується 9-й тур Чемпіонату України з футболу:

Арсенал - Таврія 0:1 (Ковпак 8)

Кривбас - Зоря 1:2 (Пашаєв 55 - Бровкін 43, 52)

Дніпро - Металіст 3:0 (Назаренко 42, Лепа 84 - Бордіян 39, автогол)

По закінченні туру команды розташувалися так:

1 Шахтар (Донецьк) 25 очок

2 Дніпро (Дніпропетровськ) 22

3 Динамо (Київ) 18

4 Металург (Запоріжжя) 15

5 Металіст (Харків) 14

6 Таврія (Сімферополь) 14

7 ФК Харків 12

8 Карпати (Львів) 11

9 Чорноморець (Одеса) 11

10 Ворскла (Полтава) 11

11 Зоря (Луганськ) 10

12 Металург (Донецьк) 10

13 Закарпаття (Ужгород) 9

14 Арсенал (Київ) 8

15 Кривбас (Кривий Ріг) 7

16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 1

 

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