Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу
19:37, 16 вересня 2007Спорт
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Таврія і Зоря поліпшують свої позиції
Сьогоднішніми матчами закінчується 9-й тур Чемпіонату України з футболу:
Арсенал - Таврія 0:1 (Ковпак 8)
Кривбас - Зоря 1:2 (Пашаєв 55 - Бровкін 43, 52)
Дніпро - Металіст 3:0 (Назаренко 42, Лепа 84 - Бордіян 39, автогол)
По закінченні туру команды розташувалися так:
1 Шахтар (Донецьк) 25 очок
2 Дніпро (Дніпропетровськ) 22
3 Динамо (Київ) 18
4 Металург (Запоріжжя) 15
5 Металіст (Харків) 14
6 Таврія (Сімферополь) 14
7 ФК Харків 12
8 Карпати (Львів) 11
9 Чорноморець (Одеса) 11
10 Ворскла (Полтава) 11
11 Зоря (Луганськ) 10
12 Металург (Донецьк) 10
13 Закарпаття (Ужгород) 9
14 Арсенал (Київ) 8
15 Кривбас (Кривий Ріг) 7
16 Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 1
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