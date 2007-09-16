Загинув екс-чемпіон світу з ралі (фото)

Екс-чемпіон світу з класичного ралі Колін Макрай і його шестирічний син загинули при аварії вертольота в Шотландії, офіційно підтвердив представник поліції округу Стратклайд.

Трагедія сталася у суботу поблизу шотландського міста Ланарк, недалеко від будинку 16-го століття, який належав Макраю. На борту вертольота знаходилися сам 39-річний Макрай, його син Джоні, а також друзі сім`ї - 37-річний Грем Дункан і шестирічний хлопчик Бен Порчеллі.

Розслідуванням причин катастрофи вертольота займається департамент розслідування повітряних подій (Air Accident Investigation Branch), повідомляє РІА Новости.

Дружина Макрая Елісон і їх дев`ятирічна дочка знаходилися вдома в мить, коли відбулася аварія вертольота.

За словами друга Макрая, спортивного журналіста Джеремі Херта, гонщик регулярно літав над Великою Британією і Європою, а місця, де відбулася трагедія, знав дуже добре, тому що літав там найчастіше.

Колін Макрай став чемпіоном світу з авторалі і першим британцем, удостоєним цього титулу, в 1995 році. Він був настільки популярний, що став героєм комп`ютерної гри про гонки, а ця гра, у свою чергу, стала однією з найпопулярніших ігор в світі.