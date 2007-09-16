Маклайн відмовився битися з Кличком

Американський боксер Джаміль Маклайн відмовився від бою проти українця Віталія Кличка. Спочатку цей поєдинок мав відбутися 22 вересня, проте через травму Кличка-старшого був перенесений на пізніший термін. У результаті Маклайн заявив, що чекати відновлення українця не буде, оскільки знайшов іншого суперника.

Як повідомляє інтернет-видання Fightnews, Маклайн підписав контракт з промоутером Доном Кінгом, який організував його бій за місце в першій п`ятірці рейтингу WBA з іншим американцем, Деваріллом Вільямсоном. Переможець цього бою отримає право на поєдинок з чинним чемпіоном WBA у суперважкій вазі Русланом Чагаєвим з Узбекистану.

Бій Маклайн – Вільямсон запланований на 6 жовтня у "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку. Таким чином, Кличку-старшему, який, незважаючи на травму, не відмовився від ідеї продовжити кар`єру, доведеться шукати іншого суперника.

Лента.ру